Page Six: Бритни Спирс не видела своих сыновей больше года

Певица Бритни Спирс не видела своих сыновей — 17-летнего Престона и 16-летнего Джейдена — больше года. Об этом сообщает Page Six.

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Продюсер документального фильма «Бритни Спирс: Цена свободы» утверждает, что певица не видела своих детей с лета 2022 года, с тех пор, как Престон и Джейден перестали отвечать на ее сообщения.

«К концу лета 2022 года напряжение стало настолько сильным, что мальчики перестали отвечать на ее сообщения. И она была в ярости», — утверждает продюсер.

Инсайдер подтвердил Page Six, что последний раз 41-летняя Бритни Спирс виделась со своими сыновьями год назад, перед свадьбой с Сэмом Асгари. Отношения певицы с детьми долгое время были на грани разрыва, но окончательно разладились в августе 2022 года после того, как 16-летний Джейден публично раскритиковал ее родительские навыки.

«Я думаю, что маме было трудно уделять нам обоим внимание и проявлять равную любовь; я не думаю, что она проявляла достаточно любви к Престону, и я чувствую себя очень плохо из-за этого», — сказал тогда Джейден газете Daily Mail.

По словам отца мальчиков, Кевина Федерлайна, поведение Бритни Спирс в социальных сетях еще больше усугубило ситуацию.