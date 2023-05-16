Агутин впервые высказался о суде с блогером Ильей Мамаевым

Певец Леонид Агутин впервые прокомментировал судебные разбирательства с блогером Ильей Мамаевым, который обвинил его в сатанизме. Как сообщает StarHit, артист заявил, что суд встал на его сторону.

Он отметил, что юрист рекомендовал ему не высказываться о ситуации до вступления решения суда в законную силу. Сейчас же Агутин может себе позволить высказаться о поведении Мамаева, который увидел в его видеоклипе «Включите свет» «море цифр», указывающих на связь певца с масонами, мировыми заговорами и глобальным похолоданием, которое «привело к вымиранию мамонтов много лет назад».

«Сначала я очень старался понять логику автора, но, по моему мнению, это невозможно. Тогда я показал материал пресс-службе, которая попыталась связаться с автором и выяснить, что же он хотел этим всем сказать», — отметил 54-летний исполнитель.

По словам юриста Агутина, Мамаев не смог доказать свою правоту в суде и покинул Россию, распродав все свое имущество. Вместе с тем, когда он все же явился на заседание, где он не смог «вычленить какую-то логичную и обоснованную составляющую» из своей позиции.