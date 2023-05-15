Бывшая жена Ченнинга Татума рассказала о проблемах с психическим здоровьем

42-летняя американская актриса Дженна Деван, бывшая жена актера Ченнинга Татума, призвала матерей серьезно относиться к психическому здоровью детей. О проблемах с ментальным здоровьем в семье она рассказала в беседе с People.

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По словам Деван, в ее семье были нередки проблемы с психическим здоровьем.

«Многие члены моей семьи страдали. Эта тема окружена стыдом, я была свидетелем того, как в семье не оказывают поддержку, не принимают нужную помощь. Это надо менять», — сказала она.

Деван призвала матерей открыто говорить с детьми о подобных проблемах. «Обращайте на эти проблемы внимание, и страдать в молчании не придется. Матери должны хотеть сделать все, чтобы сохранить открытую коммуникацию с детьми. А ведь так часто мы обходим эти трудности стороной», — предупредила она.

Деван растит трехлетнего сына Каллума с актером Стивеном Кази и девятилетнюю дочь Эмили от предыдущего брака с актером Ченнингом Татумом.