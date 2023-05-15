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В ФНС опровергли арест счетов связанных с Юдашкиным компаний

Федеральная налоговая служба опровергла сообщения об аресте счетов компаний, связанных с модельером Валентином Юдашкиным. Соответствующее заявление пресс-служба ведомства сделала в беседе с «РИА Новости».

В ФНС опровергли арест счетов связанных с Юдашкиным компаний
© ТАСС

«ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Юдашкиным», — сказали там.

Ранее сообщалось, что налоговая служба арестовала счета Модного Дома модельера из-за неуплаты налогов на «миллионы рублей». При этом в самой организации заявляли, что продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, что Юдашкин на 60-м году скончался 2 мая. Причиной его ухода из жизни стал рак почки, с которым он боролся с 2016 года.

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