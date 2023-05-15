Малахов отреагировал на распространившуюся в сети «теорию заговора» про него

Известный российский телеведущий Андрей Малахов отреагировал на распространившую в сети новую «теорию заговора», связанную с его участием в старой рекламе стирального порошка Tide. Пост, в котором ведущий ответил на соответствующие слухи, опубликован в его Telegram-канале.

Телеведущий сделал репост сообщения из Telegram-канала «Креатив со звездочкой».

«Пост для тех, кто проговаривает фразу "тогда мы идем к вам" голосом Малахова, который никогда не снимался в рекламе Tide», — говорилось в сообщении.

По словам автора поста, стиральный порошок в ролике 2000-х годов на самом деле рекламировал Владимир Тишко, который был похож на телеведущего. «При этом остаются скептики, которые уверяют, что реклама с Малаховым все-таки была, но в интернете никто не может ее найти. Возможно, она существует в другой вселенной», — поиронизировали в публикации.

«Новый день — новая теория заговора», — прокомментировал сообщение Малахов.

Слухи о том, что телеведущий участвовал в рекламе Tide в 2000-х годах, стали распространяться в середине мая в социальной сети Twitter. Многие пользователи написали, что видели в рекламе Tide Малахова, но не смогли найти в сети ролики с ним.