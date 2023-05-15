$79.10+1.9086.09+1.84

Малахов отреагировал на распространившуюся в сети «теорию заговора» про него

Известный российский телеведущий Андрей Малахов отреагировал на распространившую в сети новую «теорию заговора», связанную с его участием в старой рекламе стирального порошка Tide. Пост, в котором ведущий ответил на соответствующие слухи, опубликован в его Telegram-канале.

Малахов отреагировал на распространившуюся в сети «теорию заговора» про него
© globallookpress.com

Телеведущий сделал репост сообщения из Telegram-канала «Креатив со звездочкой».

«Пост для тех, кто проговаривает фразу "тогда мы идем к вам" голосом Малахова, который никогда не снимался в рекламе Tide», — говорилось в сообщении.

По словам автора поста, стиральный порошок в ролике 2000-х годов на самом деле рекламировал Владимир Тишко, который был похож на телеведущего. «При этом остаются скептики, которые уверяют, что реклама с Малаховым все-таки была, но в интернете никто не может ее найти. Возможно, она существует в другой вселенной», — поиронизировали в публикации.

«Новый день — новая теория заговора», — прокомментировал сообщение Малахов.

Слухи о том, что телеведущий участвовал в рекламе Tide в 2000-х годах, стали распространяться в середине мая в социальной сети Twitter. Многие пользователи написали, что видели в рекламе Tide Малахова, но не смогли найти в сети ролики с ним.

Ранее Малахов прокомментировал слухи о своем отъезде из России. Телеведущий опубликовал скриншот с постом анонимного Telegram-канала, в котором утверждалось, что он уехал «в одну из прибалтийских стран и возвращаться в ближайшее время не планирует». Малахов сопроводил изображение фразой: «Не дождетесь!»

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий