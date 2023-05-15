Чехова вспомнила, как личный водитель разбил ее машину

Телеведущая Анфиса Чехова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что водит машину сама.

Чехова объяснила, что у нее были неудачные опыты с водителями. С тех пор у звезды появился страх заводить личного шофера. Теледива призналась, что один из водителей разбил ее автомобиль «в хлам».

«Другой отвез меня в Тверь к моим друзьям, уехал на моей машине в Москву и прислал мне сообщение: «Я от вас ухожу. Ключи на охране», — рассказала ведущая.

Ранее Чехова рассказала, как взяла ипотеку на 30 лет и закрыла ее за полтора года. Она объяснила, что это произошло из-за большого падения рубля. По словам звезды, ей повезло, так как она зарабатывает в долларах. Ведущая приобрела квартиру в Москве для себя и сына Соломона.