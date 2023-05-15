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Козловский объявил об уходе в отпуск до конца 2023 года

Актер Данила Козловский объявил об уходе в отпуск до конца 2023 года. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

«Мною принято решение уйти в отпуск, до конца 2023 года, по личным обстоятельствам», — написал Козловский.

Также он сообщил об отмене майских спектаклей с его участием в Малом драматическом театре — Театре Европы. По словам актера, информация об этом уже появилась на сайте учреждения.

Ближайшие спектакли с Козловским должны были пройти 23 и 24 мая. При этом 5 мая МДТ из-за выявленных нарушенный опечатал Роскомнадзор. Сначала театр отменил все спектакли до 12 мая, но затем продлил срок до 16 мая. Судебное заседание по делу МДТ назначили на 17 мая.

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