ФНС арестовала счета Дома моды Юдашкина

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Дом моды Юдашкина", решение вступило в силу 15 мая. Соответствующая информация размещена на странице компании в аналитической системе "Спарк".

ООО "Дом моды Юдашкина" зарегистрировано в 2001 году, производит верхнюю одежду. Среднесписочный состав сотрудников на 31 декабря 2021 года - один человек. На эту дату компания имела чистые активы в размере минус 219 млн рублей. Ее головной компанией является открытое акционерное общество (ОАО) "Валентин Юдашкин групп".