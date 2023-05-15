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Невестка Валерии пожаловалась на трудности в воспитании ребенка

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина пожаловалась в Instagram, что двухлетняя дочь Селин начала сильно капризничать.

Невестка Валерии пожаловалась на трудности в воспитании ребенка
© valeriya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Шульгина предположила, что у малышки начался кризис трех лет. Она опубликовала видео, в котором Селин не может перестать плакать. В ролике сын Валерии Арсений пытается успокоить ребенка, но у него ничего не получается. Блогерша попросила совета у более опытных мам, как они справляются с капризами малышей.

Шульгина родила дочь 1 января 2021 года. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Артистка полюбила внучку с первого взгляда. Она часто навещает малышку вместе с мужем Иосифом Пригожиным.

Ранее Шульгина опровергла слухи о разводе. Они появились после того, как блогерша перестала публиковать мужа с соцсетях. Девушка уверила, что в их семье все хорошо и нет никаких драм. По словам невестки певицы, в один момент она решила сместить фокус блога на себя.

Ранее Валерия рассказала, почему не дает советы своему сыну о том, как воспитывать ребенка.

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