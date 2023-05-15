Пропавший с телеэкранов телеведущий Дмитрий Шепелев нашел новую работу
Шоумен также проходит московские курсы по бизнес-продюсированию в Школе событийного продюсирования.
40-летний телерадиоведущий и шоумен Дмитрий Шепелев, пропавший с российских телеэкранов, получил новую работу на телеведении.
Как оказалось, шоумен получил новую работу, исполняя свою продюсерскую мечту. Телеведущий выступает в качестве продюсера одного образовательного проекта, который выйдет на федеральном телеканале.
«Это мечта любого телеведущего — стать лицом проекта и продюсером», — поделился информацией источник из близкого окружения Шепелева с изданием KP.ru.
То есть шоумен выступит в ролях ведущего и продюсера федеральной образовательной программы.