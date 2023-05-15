Дмитрий Шепелев нашел новую работу

Шоумен также проходит московские курсы по бизнес-продюсированию в Школе событийного продюсирования.

40-летний телерадиоведущий и шоумен Дмитрий Шепелев, пропавший с российских телеэкранов, получил новую работу на телеведении.

Как оказалось, шоумен получил новую работу, исполняя свою продюсерскую мечту. Телеведущий выступает в качестве продюсера одного образовательного проекта, который выйдет на федеральном телеканале.

«Это мечта любого телеведущего — стать лицом проекта и продюсером», — поделился информацией источник из близкого окружения Шепелева с изданием KP.ru.