Гороскоп на 16 мая 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Кажется, Овнам придется выполнять не только свои рабочие обязанности, но и чужие. А еще решать семейные проблемы. Запаситесь терпением, отдохнуть пока не получится. ТЕЛЬЦЫ Тельцы уже мечтают о скором отпуске, но до его прихода вам предстоит сделать еще немало дел - как дома, так и на работе. Берите себя в руки. Ваш труд оценят. БЛИЗНЕЦЫ 16 мая количество дел будет просто зашкаливать. Но если они соберутся, не будут паниковать и проявят свои лучшие качества, то вскоре получат достойное вознаграждение. РАКИ Раки всегда немного экстремалы, но 16 мая это черта проявится ярче обычного. Ведите себя аккуратнее, чтобы случайно не нажить проблем. ЛЬВЫ Львы работают на пределе сил и возможностей. После полноценного отдыха ваша продуктивность увеличится. Грамотно планируйте свой день. ДЕВЫ Финансовое положение Дев 16 мая будет не самым стабильным. Да, деньги будут приходить регулярно и в достаточном объеме. Только трат, к сожалению, не избежать. ВЕСЫ В этот день нужно сконцентрироваться на изучении нового для себя направления. Непривычное хобби или увлечение поможет добиться внутреннего баланса и сделает вас счастливее. СКОРПИОНЫ 16 мая Скорпионов может потянуть на авантюры. Но не спешите бросаться в омут с головой. Сейчас не самое подходящее время для рискованных поступков. СТРЕЛЬЦЫ Посвятите время себе. Это необходимо, чтобы восстановить жизненную энергию. Составьте четкий план действий на день и следуйте ему. Только так сможете добиться успеха. КОЗЕРОГИ 16 мая будет достаточно насыщенным, поэтому лучше не усложнять себе жизнь. Не увеличивайте количество текущих задач - вам просто не хватит сил с ними разобраться. ВОДОЛЕИ Тем, кто решит купить квартиру или машину, звезды советуют это делать в начале месяца. Тогда удастся провернуть наиболее удачную сделку. А пока больше внимания уделите своему здоровью. РЫБЫ В этот день случится много хорошего. Если у вас есть какие-то смелые идеи - самое время заняться их реализацией. Но только не нужно спешить, иначе ошибок не избежать. Фото: unsplash