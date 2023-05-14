Барецкий предложил провести "Русовидение" вместо "Евровидения"

Российский шоумен Стас Барецкий собрался провести "Русовидение" взамен "Евровидения", от которого Россию отстранили (что певец и эксперт Юрий Лоза считает безусловным благом).

Барецкий выразил огромное возмущение "русофобскими плясками", которые устроили участники "Евровидения" в этом году, и подчеркнул, что конкурс давно является политическим.

Шоумен заявил, что намерен провести "Русовидение" в подмосковной деревне Грязь, где он, по его утверждению (уже, впрочем, опровергнутому), купил замок у Аллы Пугачёвой.