Бородина дала советы женщинам, живущим в несчастливом браке
Ксения Бородина назвала основные признаки «женщины-терпилы», которая давно забыла про себя и живет ради детей, в Телеграм-канале.
«Она, может, уже давно не любит, не хочет с ним спать, нет радости и счастья, но у нее нет силы воли и смелости все это закончить, ее собственные комплексы и неуверенность в себе не позволят ей это оборвать», — написала телеведущая.
Ксения считает, что подобное происходит в тех случаях, когда женщина полна страхов, зависима от чужого мнения и очень не уверена в себе.
«Они обеими руками держатся за иллюзию «Я – мудрая женщина: я все выдержу, зато я в браке и дети спокойны». Это самообман. И это все вранье, что одинокие женщины, после брака живут исключительно с кошками, просто терпилам проще себя успокаивать», - отмечает Бородина.
Телеведущая объясняет, что «женщина-терпила» боится остаться одна и быть никому не нужной. Кроме того, она верит, что в будущем все наладится.
«Нет, милая, по-другому не будет! Все только в твоих руках! Здесь и сейчас!» — заключила телеведущая.
Ранее российская телеведущая Ксения Бородина резко осудила пользователей сети, которые затравили актрису и ведущую кулинарного шоу Юлию Высоцкую из-за сомнительных рецептов в шоу «Едим дома».