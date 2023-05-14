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Бородина дала советы женщинам, живущим в несчастливом браке

Ксения Бородина назвала основные признаки «женщины-терпилы», которая давно забыла про себя и живет ради детей, в Телеграм-канале.

Бородина дала советы женщинам, живущим в несчастливом браке
© РИА НОВОСТИ

«Она, может, уже давно не любит, не хочет с ним спать, нет радости и счастья, но у нее нет силы воли и смелости все это закончить, ее собственные комплексы и неуверенность в себе не позволят ей это оборвать», — написала телеведущая.

Ксения считает, что подобное происходит в тех случаях, когда женщина полна страхов, зависима от чужого мнения и очень не уверена в себе.

«Они обеими руками держатся за иллюзию «Я – мудрая женщина: я все выдержу, зато я в браке и дети спокойны». Это самообман. И это все вранье, что одинокие женщины, после брака живут исключительно с кошками, просто терпилам проще себя успокаивать», - отмечает Бородина.

Телеведущая объясняет, что «женщина-терпила» боится остаться одна и быть никому не нужной. Кроме того, она верит, что в будущем все наладится.

«Нет, милая, по-другому не будет! Все только в твоих руках! Здесь и сейчас!» — заключила телеведущая.

Ранее российская телеведущая Ксения Бородина резко осудила пользователей сети, которые затравили актрису и ведущую кулинарного шоу Юлию Высоцкую из-за сомнительных рецептов в шоу «Едим дома».

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