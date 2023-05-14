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Отец Киркорова публично осудил сына Зайцева

Бедрос Киркоров убежден, что Егор Зайцев обязательно будет наказан за свое наплевательское отношение к отцу. 90-летний отец Филиппа Киркорова не сдержался и публично отчитал сына модельера Егора, пригрозив ему «законом бумеранга» прямо во время похоронной церемонии. Об этом рассказывает НТВ.

Отец Киркорова публично осудил сына Зайцева
© РИА Новости

«У него начнутся сейчас проблемы со здоровьем. Если их нет пока. Есть такое понятие, как бумеранг. Егор делал плохо отцу, это „плохо“ он получит в ответ», — заявил Бедрос.

Егор Зайцев не стал комментировать слова Киркорова, и вскоре покинул кладбище. Легендарного советского и российского кутюрье похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково.

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался, оставив единственного сына Егора. Но, поскольку между отцом и сыном в последние годы не было ни взаимопонимания, ни общения, то не факт, что Егор унаследует отцовское имущество. В последние годы около Зайцева были чужие люди, в пользу которых модельер мог составить завещание.

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