Отец Киркорова публично осудил сына Зайцева

Бедрос Киркоров убежден, что Егор Зайцев обязательно будет наказан за свое наплевательское отношение к отцу. 90-летний отец Филиппа Киркорова не сдержался и публично отчитал сына модельера Егора, пригрозив ему «законом бумеранга» прямо во время похоронной церемонии. Об этом рассказывает НТВ.

«У него начнутся сейчас проблемы со здоровьем. Если их нет пока. Есть такое понятие, как бумеранг. Егор делал плохо отцу, это „плохо“ он получит в ответ», — заявил Бедрос.

Егор Зайцев не стал комментировать слова Киркорова, и вскоре покинул кладбище. Легендарного советского и российского кутюрье похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково.

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался, оставив единственного сына Егора. Но, поскольку между отцом и сыном в последние годы не было ни взаимопонимания, ни общения, то не факт, что Егор унаследует отцовское имущество. В последние годы около Зайцева были чужие люди, в пользу которых модельер мог составить завещание.