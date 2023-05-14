Представитель Крида опровергла слухи о получении певцом денег за урок

Представитель Егора Крида Мария Кордупель прокомментировала распространившуюся в ряде СМИ информацию о том, что артист получил 4,5 млн рублей за двухминутный ролик для школьников. На самом деле Егор Крид провел урок «Разговоров о важном» для школьников в благотворительном формате. Об этом пишет gazeta.ru.