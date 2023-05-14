Представитель Крида опровергла слухи о получении певцом денег за урок
Представитель Егора Крида Мария Кордупель прокомментировала распространившуюся в ряде СМИ информацию о том, что артист получил 4,5 млн рублей за двухминутный ролик для школьников. На самом деле Егор Крид провел урок «Разговоров о важном» для школьников в благотворительном формате. Об этом пишет gazeta.ru.
«Данная информация не соответствует действительности. В проекте «Разговоры о важном» была тема про скам в интернете, куда Егора пригласили поучаствовать как лидера общественного мнения молодежи, потому что его мнение авторитетно. Данный урок Егор Крид провел бесплатно», — сказала Мария.
По данным из открытых источников, сейчас певца проверяет налоговая служба. Напомним, в начале мая стало известно, что артист погасил крупный долг перед ФНС. Сумма, которую задолжал звезда телеэкранов, составила около миллиона рублей.
Российские правоохранительные органы проверят 32 блогера-миллионника на причастность к отмыванию денег и неуплату налогов. Как сообщает Telegram-канал Mash, ранее был составлен «черный список» возможных нарушителей.