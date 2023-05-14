У звезды «Пацанок» Гончаровой диагностировали онкологию

«Доктор очень завуалированно со мной разговаривала, но я заранее уже скинула результаты анализов. Мы с ней созвонились. Она сказала, что у меня рак. Врач сказала, что у меня прогрессивная агрессивная опухоль», — рассказала Гончарова на странице в социальной сети.