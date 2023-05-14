У звезды «Пацанок» Гончаровой диагностировали онкологию
Наталья Гончарова, участница шоу «Пацанки», сообщила что у нее обнаружили рак. Узнала о страшной болезни девушка случайно. Гончарова стремилась похудеть и готовилась к липосакции. При обследовании медики обнаружили уплотнение в щитовидной железе. После анализов стало понятно, что образование злокачественное, - пишет портал slovodel.
«Доктор очень завуалированно со мной разговаривала, но я заранее уже скинула результаты анализов. Мы с ней созвонились. Она сказала, что у меня рак. Врач сказала, что у меня прогрессивная агрессивная опухоль», — рассказала Гончарова на странице в социальной сети.
Наталья настроена на операцию и дальнейшую борьбу с заболеванием.
Калининградская участница пятого сезона шоу «Пацанки» 24-летняя Наталья Гончарова ведет блог в соцсетях, у нее миллион подписчиков в TikTok и оперный вокал. Каждый день она общается с фолловерами, снимает видео, танцует, поет, читает рэп и учит закомплексованных девочек, что надо отвечать хейтерам.