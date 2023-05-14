Лазарев рассказал о семейной трагедии

Сергей Лазарев рассказал о том, насколько тяжело ему было выступать на шоу «Маска». Дело в том, что в это время ушла из жизни его любимая бабушка. Об ее кончине певец узнал во время репетиции. Но актер смог продолжить работу на проекте.