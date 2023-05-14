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Лазарев рассказал о семейной трагедии

Сергей Лазарев рассказал о том, насколько тяжело ему было выступать на шоу «Маска». Дело в том, что в это время ушла из жизни его любимая бабушка. Об ее кончине певец узнал во время репетиции. Но актер смог продолжить работу на проекте.

Лазарев рассказал о семейной трагедии
© globallookpress.com

«Тем не менее, прогон и съемки было пропускать нельзя. Бабуля любила видеть меня на сцене, поэтому внутри себя я посвятил номер ей», — признался Лазарев.

Как пишет ФАН, Лазарев исполнил песню МакSим «Знаешь ли ты», посвятив ее умершей родственнице Жанне Петровне. Лазарев обьяснил, что изначально планировал выступать с данной песней чтобы поддержать певицу МакSим. Однако, узнав о случившемся, певец посвятил свое выступление именно бабушке.

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