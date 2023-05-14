Костюшкин объяснил, почему побрился налысо

Сам Костюшкин шутил, что решился на такой шаг после критики из-за видеоклипа с блогером Еленой Блиновской. Но на самом деле, как пишет 5 Канал, дело в том, что Костюшкин обратился к медикам для пересадки волос. И такая стрижка – всего лишь этап предоперационной подготовки.