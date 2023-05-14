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Костюшкин объяснил, почему побрился налысо

Стас Костюшкин удивил поклонников сменой имиджа. Певец побрился налысо и выложил фотографию в микроблоге. Подписчики положительно оценили новую стрижку, которая, по их мнению, добавила образу исполнителя брутальности.

Костюшкин объяснил, почему побрился налысо
© РИА Новости

Сам Костюшкин шутил, что решился на такой шаг после критики из-за видеоклипа с блогером Еленой Блиновской. Но на самом деле, как пишет 5 Канал, дело в том, что Костюшкин обратился к медикам для пересадки волос. И такая стрижка – всего лишь этап предоперационной подготовки.

Ранее Стас Костюшкин признался, что рад тому, что Елену Блиновскую задержали правоохранительные органы. Причина радости, как оказалось, в том, что блогер снялась в его недавнем клипе на песню «Королева», и скандал вокруг героини клипа способствует популярности песни.

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