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«Законом не запрещено»: Омаров оправдался за покупку особняка в Дубае

Курбан Омаров приобрел для своей девушки Валерии особняк в Дубае за 50 миллионов рублей. Это трехэтажный дом с панорамными окнами, садом и бассейном, который будет сдан в 2025 году.

«Законом не запрещено»: Омаров оправдался за покупку особняка в Дубае
© Телеграм

Пользователи Сети решили, что таким образов бывший супруг Ксении Бородиной подготавливает себе место для последующей эмиграции, - пишет СтарХит.

Однако Курбан опроверг эти слухи.

«Друг в СМИ прочитал, что я уехал из страны, купил в Дубае недвижимость, стал оппозиционером, ругаю Россию. Люди меня уже успели возненавидеть, осудили. Нет, друзья, я в России, в данный момент нахожусь в Красногорске, еду по делам. На самом деле, я, действительно, купил недвижимость в Дубае. У меня были свободные средства, естественно, я их вложил, сделал Лерке вот такой подарок — это инвестиция в наше будущее. Законом российским это не запрещено, для России хорошо, когда ее граждане богатеют и деньги возвращаются в РФ», — сообщил он.

В феврале бизнесмен Егор Харитонов, который занимался в прошлом производством деревянных изделий, подал на Курбана Омарова в суд. А уже в конце апреля, судя по информации на сайте Федеральной службы судебных приставов, на имущество экс-супруга Бородиной был наложен арест. Как Super объяснили юристы, арест, скорее всего, является обеспечением исковых требований Харитонова.

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