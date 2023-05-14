«Законом не запрещено»: Омаров оправдался за покупку особняка в Дубае

«Друг в СМИ прочитал, что я уехал из страны, купил в Дубае недвижимость, стал оппозиционером, ругаю Россию. Люди меня уже успели возненавидеть, осудили. Нет, друзья, я в России, в данный момент нахожусь в Красногорске, еду по делам. На самом деле, я, действительно, купил недвижимость в Дубае. У меня были свободные средства, естественно, я их вложил, сделал Лерке вот такой подарок — это инвестиция в наше будущее. Законом российским это не запрещено, для России хорошо, когда ее граждане богатеют и деньги возвращаются в РФ», — сообщил он.