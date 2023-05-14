Директор театра «Ленком» рассказал о состоянии Панфилова

Марк Варшавер сообщил, что состояние госпитализированного в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с инсультом и пневмонией режиссера Глеба Панфилова улучшилось. Об этом он рассказал журналистам ТАСС.

«Это радостное событие на фоне того, что было первоначально», - сказал он.

Глебу Анатольевичу лучше, он узнает близких, и все, в том числе медики, надеются, что он сможет справиться с болезнью.

Глебу Панфилову 88 лет. Знаменитого режиссера подкосила смерть любимой супруги, народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая умерла в начале года.