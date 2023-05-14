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Почему песня Лорин вызвала скандал на Евровидении и при чем здесь Россия

39-летняя Лорин из Швеции становится победителем конкурса Евровидение уже во второй раз. В 2023 году певица сразила жюри и публику песней «Tattoo».

Почему песня Лорин вызвала скандал на Евровидении и при чем здесь Россия
© globallookpress.com

Перед началом музыкального мероприятия многие букмекеры заявили, что девушка точно будет победителем. Только вот не все слушатели смогли насладиться песней.

Некоторые заметили, что трек Лорин является копией песни «В плену», которую исполняет украинская певица Mika Newton. Эта композиция знакома многой публике из-за российского сериала «Кадетство», в котором она звучала. Российские звезды также отмечали чрезвычайную схожесть песен.

Например, на это указывали блогеры Любовь Терлецкая и Рамин Абдулаев. Последний даже снял пародию на Лорин, которая будто бы исполняет песню «В плену». На серьезные обвинения в плагиате пока что не ответила ни победительница Евровидения, ни украинская певица, чью песню якобы украли, пишет «КП».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Верка Сердючка устроила провокацию для России на Евровидении.

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