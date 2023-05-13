Билет на концерт Пугачевой продают за полтора миллиона рублей
Житель Нижнего Новгорода продает коллекционерам билет на концерт Аллы Пугачевой. Соответствующая информация с ценой размещена на известном портале объявлений.
Как сообщает издание pravda-nn, это билет на знаменитый концерт «P.S.», состоявшийся 17 апреля 2019 года в Кремлевском концертном зале. Изначально он стоил три тысячи рублей.
По словам продавца, почти четверть билетов уже уехала за границу в коллекции. Он уверяет, что часть выручки отдаст на благотворительность
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17 апреля 2019 года состоялся первый за 10 лет сольный концерт примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Выступление было приурочено к 70-летию артистки. Поздравить Пугачёву в Государственный Кремлевский дворец пришли сотни поклонников, коллеги, а также близкие и друзья.