Билет на концерт Пугачевой продают за полтора миллиона рублей

Житель Нижнего Новгорода продает коллекционерам билет на концерт Аллы Пугачевой. Соответствующая информация с ценой размещена на известном портале объявлений.

Как сообщает издание pravda-nn, это билет на знаменитый концерт «P.S.», состоявшийся 17 апреля 2019 года в Кремлевском концертном зале. Изначально он стоил три тысячи рублей.

По словам продавца, почти четверть билетов уже уехала за границу в коллекции. Он уверяет, что часть выручки отдаст на благотворительность

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