Солист «На-На» объяснил, почему вынужден жить у друзей
Владимир Левкин рассказал, что продюсер «На-На» Бари Алибасов запретил ему даже произносить название бывшего коллектива, уж не говоря об исполнении хитов группы. А у Левкина жизнь складывалась непросто. Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием.
Сейчас Владимир вернулся к творческой деятельности, пишет песни, выступает с ними, помогает детям.
Однако певец все еще вынужден жить у знакомых. Об этом он рассказал в интервью Лере Кудрявцевой, - сообщает издание womanhit.
«Мы можем ходить в прошлогодних кроссовках, но с новой песней», — заявил он.
Левкин, наконец, обрел семейное счастье. Его четвертый брак с бывшей поклонницей Мариной Ичетковой стал удачным. Супруги воспитывают дочь Нику.
Левкин ушел из «На-На» в 1998 году. После этого он снимался в телесериалах и продолжал заниматься музыкой. В 2020 году принимал участие в шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ.