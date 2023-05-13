$77.20+1.3284.25+1.36

Солист «На-На» объяснил, почему вынужден жить у друзей

Владимир Левкин рассказал, что продюсер «На-На» Бари Алибасов запретил ему даже произносить название бывшего коллектива, уж не говоря об исполнении хитов группы. А у Левкина жизнь складывалась непросто. Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Солист «На-На» объяснил, почему вынужден жить у друзей
© РИА Новости

Сейчас Владимир вернулся к творческой деятельности, пишет песни, выступает с ними, помогает детям.

Однако певец все еще вынужден жить у знакомых. Об этом он рассказал в интервью Лере Кудрявцевой, - сообщает издание womanhit.

«Мы можем ходить в прошлогодних кроссовках, но с новой песней», — заявил он.

Левкин, наконец, обрел семейное счастье. Его четвертый брак с бывшей поклонницей Мариной Ичетковой стал удачным. Супруги воспитывают дочь Нику.

Левкин ушел из «На-На» в 1998 году. После этого он снимался в телесериалах и продолжал заниматься музыкой. В 2020 году принимал участие в шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий