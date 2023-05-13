Солист «На-На» объяснил, почему вынужден жить у друзей

Владимир Левкин рассказал, что продюсер «На-На» Бари Алибасов запретил ему даже произносить название бывшего коллектива, уж не говоря об исполнении хитов группы. А у Левкина жизнь складывалась непросто. Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Сейчас Владимир вернулся к творческой деятельности, пишет песни, выступает с ними, помогает детям.

Однако певец все еще вынужден жить у знакомых. Об этом он рассказал в интервью Лере Кудрявцевой, - сообщает издание womanhit.

«Мы можем ходить в прошлогодних кроссовках, но с новой песней», — заявил он.

Левкин, наконец, обрел семейное счастье. Его четвертый брак с бывшей поклонницей Мариной Ичетковой стал удачным. Супруги воспитывают дочь Нику.