Стало известно местонахождение Инстасамки

Дарья Зотеева, известная публике под сценическим псевдонимом Инстасамка, прилетела в Москву. Об этом она сообщила в Телеграм-канале.

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«Москва, привет! Мы на базе», - вдаваться в подробности артистка не стала.

Поскольку ранее стало известно, что певица оказалась в так называемом черном списке блогеров, проверяемых на уплату налогов, и у нее были заблокированы все банковские счета, то подписчики предполагают, что звезда прилетела срочно улаживать свои дела с налоговой инспекцией.

Известно, что в прошлом году Дарья Зотеева (она же Инстасамка), как и многие российские блогеры переехала из российской столицы в ОАЭ. Звезда обосновалась в Дубае.