$77.20+1.3284.25+1.36

Стало известно местонахождение Инстасамки

Дарья Зотеева, известная публике под сценическим псевдонимом Инстасамка, прилетела в Москву. Об этом она сообщила в Телеграм-канале.

Стало известно местонахождение Инстасамки
© Телеграм

«Москва, привет! Мы на базе», - вдаваться в подробности артистка не стала.

Поскольку ранее стало известно, что певица оказалась в так называемом черном списке блогеров, проверяемых на уплату налогов, и у нее были заблокированы все банковские счета, то подписчики предполагают, что звезда прилетела срочно улаживать свои дела с налоговой инспекцией.

Известно, что в прошлом году Дарья Зотеева (она же Инстасамка), как и многие российские блогеры переехала из российской столицы в ОАЭ. Звезда обосновалась в Дубае.

Впрочем, недавно звезда вернулась в Москву, чтобы дать концерт, однако выступление артистки было перенесено на лето нынешнего года. При этом, причина переноса организаторами концерта названа не была.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий