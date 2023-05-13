Певица Черенцова рассказала о ссоре с Пугачевой

Певица Черенцова пожаловалась, что ей пришлось начинать карьеру с нуля после ссоры с Пугачевой
Солистка рок-группы Che Виктория Черенцова на программе «Однажды» на НТВ вспомнила, как познакомилась с певицей Аллой Пугачевой на заре своей карьеры.
«Я абсолютно точно представляла нашу встречу — знала, как мы будем разговаривать. На радио «Алла» зазвучали песни группы Che. Пугачева обратила на них внимание и пригласила меня на «Рождественские встречи», — рассказала Черенцова.
По словам исполнительницы, они вновь встретились с Примадонной на премьере в одном из столичных кинотеатров. Тогда Черенцова решилась подойти к Пугачевой, и та стала ей покровительствовать. Благодаря помощи певицы, молодая артистка попала на международный конкурс в Крыму, где у них с Пугачевой произошло разногласие.
«Я со сцены выразила соболезнования семьям погибшей в авиакатастрофе команде «Локомотива». Я заранее обговорила это с главным режиссером, но не предупредила Аллу Борисовну. Я вышла, спела, а после песни сказала то, что сказала. А потом долгое время не могла что-либо делать в этой жизни», — вспомнила Черенцова.