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Певица Черенцова пожаловалась, что ей пришлось начинать карьеру с нуля после ссоры с Пугачевой

Солистка рок-группы Che Виктория Черенцова на программе «Однажды» на НТВ вспомнила, как познакомилась с певицей Аллой Пугачевой на заре своей карьеры.

Певица Черенцова рассказала о ссоре с Пугачевой
© viktoriyache/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Я абсолютно точно представляла нашу встречу — знала, как мы будем разговаривать. На радио «Алла» зазвучали песни группы Che. Пугачева обратила на них внимание и пригласила меня на «Рождественские встречи», — рассказала Черенцова.

По словам исполнительницы, они вновь встретились с Примадонной на премьере в одном из столичных кинотеатров. Тогда Черенцова решилась подойти к Пугачевой, и та стала ей покровительствовать. Благодаря помощи певицы, молодая артистка попала на международный конкурс в Крыму, где у них с Пугачевой произошло разногласие.

Пугачева улетела из Москвы

«Я со сцены выразила соболезнования семьям погибшей в авиакатастрофе команде «Локомотива». Я заранее обговорила это с главным режиссером, но не предупредила Аллу Борисовну. Я вышла, спела, а после песни сказала то, что сказала. А потом долгое время не могла что-либо делать в этой жизни», — вспомнила Черенцова.

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