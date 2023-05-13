Певица Черенцова рассказала о ссоре с Пугачевой

«Я со сцены выразила соболезнования семьям погибшей в авиакатастрофе команде «Локомотива». Я заранее обговорила это с главным режиссером, но не предупредила Аллу Борисовну. Я вышла, спела, а после песни сказала то, что сказала. А потом долгое время не могла что-либо делать в этой жизни», — вспомнила Черенцова.