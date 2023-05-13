Вайкуле объяснила исчезновение Кузьмина из медиапространства
Владимир Кузьмин уже почти год не появляется в социальных сетях. Летом прошлого года музыкант выкладывал в микроблог фотографии с женой Екатериной, а потом пропал. Поклонники беспокоятся, что 67-летний Кузьмин мог серьезно заболеть.
Лайма Вайкуле, которая много лет находилась в дружеских отношениях с Владимиром в YouTube-шоу «И грянул Грэм» высказала предположение, что у него могли возникнуть, вернее, возобновиться проблемы с алкоголем. Впрочем, певица подчеркнула, что это всего лишь ее мнение, которое может быть ошибочным.
«Вот ничего не знаю, что он, где он. Ну, может, он устал, может, выпивает. Прозевал это время», - сообщила Лайма.
Как пишет «Комсомольская Правда», у артиста, тем не менее намечен плотный гастрольный график. В мае у Кузьмина запланированы выступления сразу на нескольких площадках в Москве и Подмосковье, в – в Санкт-Петербурге, в июле – в Калининграде, а в августе – в Новосибирске.
В прошлом году исполнилось 40 лет группе «Динамик», которую в свое время основал рокер Владимир Кузьмин вместе с младшим братом Александром. Александр со своей супругой Натальей организовали концерт для поклонников группы, однако Владимир на мероприятие не пришел. https://news.rambler.ru/starlife/49933487/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink