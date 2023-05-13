Вайкуле объяснила исчезновение Кузьмина из медиапространства

Владимир Кузьмин уже почти год не появляется в социальных сетях. Летом прошлого года музыкант выкладывал в микроблог фотографии с женой Екатериной, а потом пропал. Поклонники беспокоятся, что 67-летний Кузьмин мог серьезно заболеть.

Лайма Вайкуле, которая много лет находилась в дружеских отношениях с Владимиром в YouTube-шоу «И грянул Грэм» высказала предположение, что у него могли возникнуть, вернее, возобновиться проблемы с алкоголем. Впрочем, певица подчеркнула, что это всего лишь ее мнение, которое может быть ошибочным.

«Вот ничего не знаю, что он, где он. Ну, может, он устал, может, выпивает. Прозевал это время», - сообщила Лайма.

Как пишет «Комсомольская Правда», у артиста, тем не менее намечен плотный гастрольный график. В мае у Кузьмина запланированы выступления сразу на нескольких площадках в Москве и Подмосковье, в – в Санкт-Петербурге, в июле – в Калининграде, а в августе – в Новосибирске.