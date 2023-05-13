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Дрожжиной и Цивину грозит до семи лет заключения

Дело Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, обвиняемых в хищении дорогостоящего имущества и крупной суммы денег у вдовы и дочери Алексея Баталова, рассматривается в суде уже более двух лет.

Дрожжиной и Цивину грозит до семи лет заключения
© РИА Новости

Гитана Леонтенко-Баталова обвиняет супружескую пару в том, что они мошенническим путем заставили ее подписать документы на передачу им прав на недвижимость, а также переоформили на себя банковские счета, где лежали деньги на лечение ее дочери-инвалида Марии. Речь идет о сумме, составляющей более 22 миллионов рублей, - пишет «Комсомольская правда».

Деньги вдове актера были возвращены, а по поводу недвижимости Дрожжина и Цивин не признают своей вины. По данным следствия, они с помощью нотариуса Дмитрия Бублия изготовили договоры пожизненного содержания с иждивением и заверили их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры.

Вследствие этого им в собственность перешли квартира в 1-м Самотечном переулке в Москве и нежилое помещение, где находилась мастерская Баталова.

12 мая состоялось очередное заседание суда. Прокурором было вынесено требование дать обвиняемым тюремный срок от пяти до семи лет, а также назначить им штраф в размере 400 и 300 тысяч рублей. Бублию же запрошено наказание в виде лишения права на работу.

В апреле прошлого года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры в интересах дочери актера Алексея Баталова о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с артисткой Натальей Дрожжиной. Все наследство семье актера вернули обратно.

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