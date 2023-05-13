Лоза порадовался неучастию России в Евровидении

Россия не будет участвовать в музыкальном конкурсе в этом году. Юрий Лоза считает это положительным моментом, а вот победу страны на и последующее проведение в России одного из конкурсов – позором.

Как сообщает tsargrad.tv, Лоза убежден, что занять первое место на конкурсе удалось не благодаря качественному выступлению, а совсем по иной причине. Музыкант предложил попробовать вспомнить песни, которые были представлены на Евровидение. Лоза уверен, что никто не вспомнит ни одной.

«За нефтедоллары привезли каток. Это тогда всех убило наповал. Там не о песне разговор шел, а просто все были в шоке от того, что могут русские: за свои доллары купить, привезти и поставить каток! И пустить олимпийского чемпиона, чтобы он катался во время номера», - заявил певец.

После победы России Евровидение состоялось в Москве. Как объяснил Лоза, мероприятие тоже получилось неудачным.

«В своей собственной стране, проводя конкурс победителей, мы не имели права говорить на родном языке. Это нормально? Это что за победа такая? Это позорище!»- возмутился Юрий Эдуардович.