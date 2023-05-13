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Дочь Заворотнюк пожаловалась на проблемы со здоровьем

Анна Заворотнюк в прошлом году уехала с супругом в Дубай, поскольку ему предложили там хорошую работу. В первое время девушка писала в микроблоге, что после холодной Москвы пребывает в восторге от теплого климата ОАЭ.

Дочь Заворотнюк пожаловалась на проблемы со здоровьем в Дубае
© Телеграм

Однако в Дубае началась летняя жара, температура на улице уже более 40 градусов и, как оказалось, такой зной Заворотнюк-младшая переносит плохо. Теперь она старается как можно меньше бывать на улице и не выходит из дома с непокрытой головой, - рассказывает «Комсомольская Правда».

Кроме того, в последнее время у Анны обнаружились проблемы со здоровьем. Ее замучили судороги. Как оказалось, в организме была нехватка магния. После того, как был поставлен диагноз, Анна принимала препараты магния и избавилась от неприятных ощущений.

«Начала принимать магний. У меня были небольшие судороги после тренировок или долгой ходьбы, прямо визуально было видно, как дергаются мышца на ногах в спокойном состоянии. После двух месяцев приема это прекратилось», - рассказала Заворотнюк-младшая.

Когда девушка переехала в Дубай вместе со своим супругом, это вызвало много вопросов у пользователей сети, как же Анна смогла оставить больную мать. Но Заворотнюк-младшая призналась, что ее мама была бы расстроена, если бы видела дочь несчастной.

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