СМИ: брат Варум "еле сводит концы с концами", пытаясь спасти бизнес

Стало известно, что брат Анжелики Варум «еле сводит концы с концами», пытаясь спасти бизнес
Стало известно, что брат Анжелики Варум «еле сводит концы с концами», пытаясь спасти свой бизнес, сообщает «СтарХит» со ссылкой на слова доцента Кубанского государственного аграрного университета Дмитрия Козаченко, дружащего с братом исполнительницы.
По словам Козаченко, бизнес Олега Варум, который является владельцем виноградных плантаций в Краснодарском крае, переживает непростые времена.
«Мой друг и брат Анжелики Варум Олег сказал мне, что они работают в ноль. Задача у них стоит — просто выжить. Я ему предложил заняться питомниководством. Но он мне сказал, что еле концы с концами сводит, чтобы просто держать коллектив, платить зарплату и производить вино», — признался он.
Недавно супруг Анжелики Варум Леонид Агутин заявил, что каждые пять лет у него новый этап отношений с женой. Также артист рассказал, что дарит Варум на праздники «запрещеночку».