СМИ: брат Варум "еле сводит концы с концами", пытаясь спасти бизнес

«Мой друг и брат Анжелики Варум Олег сказал мне, что они работают в ноль. Задача у них стоит — просто выжить. Я ему предложил заняться питомниководством. Но он мне сказал, что еле концы с концами сводит, чтобы просто держать коллектив, платить зарплату и производить вино», — признался он.