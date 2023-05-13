Григорий Лепс поздравил младшую дочь с днем рождения
В конце 2021 года Григорий Лепс развелся со своей супругой. На данный момент о личной жизни холостяка ходит много слухов, которые Лепс никак не комментирует.
От первого брака у Григория есть дочь, которая не так давно подарила ему внука. От второго брака с Анной Шаплыковой, с которой Лепс на данный момент находится в хороших отношениях, у него есть дочери Ева и Николь и сын Иван.
Григорий очень любит своих детей и помнит о важных событиях в их жизни. Так накануне он поздравил свою младшую дочь Николь с днем рождения, и опубликовал архивный снимок, на котором он держит дочь на руках, когда ей было всего несколько месяцев.
Поклонники артиста присоединились к поздравлениям и отметили, что в младенчестве Николь была очень похожа на звездного папу.