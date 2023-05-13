Григорий Лепс поздравил младшую дочь с днем рождения

В конце 2021 года Григорий Лепс развелся со своей супругой. На данный момент о личной жизни холостяка ходит много слухов, которые Лепс никак не комментирует.

От первого брака у Григория есть дочь, которая не так давно подарила ему внука. От второго брака с Анной Шаплыковой, с которой Лепс на данный момент находится в хороших отношениях, у него есть дочери Ева и Николь и сын Иван.

Григорий очень любит своих детей и помнит о важных событиях в их жизни. Так накануне он поздравил свою младшую дочь Николь с днем рождения, и опубликовал архивный снимок, на котором он держит дочь на руках, когда ей было всего несколько месяцев.

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