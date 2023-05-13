$77.20+1.3284.25+1.36

Григорий Лепс поздравил младшую дочь с днем рождения

В конце 2021 года Григорий Лепс развелся со своей супругой. На данный момент о личной жизни холостяка ходит много слухов, которые Лепс никак не комментирует.

Григорий Лепс поздравил младшую дочь с днем рождения
© ТАСС

От первого брака у Григория есть дочь, которая не так давно подарила ему внука. От второго брака с Анной Шаплыковой, с которой Лепс на данный момент находится в хороших отношениях, у него есть дочери Ева и Николь и сын Иван.

Григорий очень любит своих детей и помнит о важных событиях в их жизни. Так накануне он поздравил свою младшую дочь Николь с днем рождения, и опубликовал архивный снимок, на котором он держит дочь на руках, когда ей было всего несколько месяцев.

Соцсети

Поклонники артиста присоединились к поздравлениям и отметили, что в младенчестве Николь была очень похожа на звездного папу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий