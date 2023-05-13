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Лолита Милявская тайно покинула Россию

Известная российская певица Лолита Милявская неожиданно для всех сделала перерыв в своём гастрольном туре и тайно покинула страну.

Лолита тайно покинула Россию
© ТАСС

Позже в своём Telegram-канале она написала, что отправилась в Болгарию, чтобы встретиться с мамой и дочкой. Там же Милявская опубликовала видео, на котором она прогуливается по своему дому. Кроме того, певица поделилась фото со своей 23-летней дочерью Евой и 80-летней мамой.

Напомним, Лолита никогда не скрывала, что из-за серьёзного диагноза единственной наследницы девушке необходим определённый климат и постоянное наблюдение врачей, поэтому она проживает за границей на постоянной основе.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», в швейцарском Цюрихе двое украинских туристов попытались спровоцировать на скандал российскую певицу Ольгу Бузову. Они задали артистке вопросы по поводу спецоперации, но она отказалась отвечать на них. После чего туристы оскорбили Бузову.

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