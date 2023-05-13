Лолита тайно покинула Россию

Известная российская певица Лолита Милявская неожиданно для всех сделала перерыв в своём гастрольном туре и тайно покинула страну.

Позже в своём Telegram-канале она написала, что отправилась в Болгарию, чтобы встретиться с мамой и дочкой. Там же Милявская опубликовала видео, на котором она прогуливается по своему дому. Кроме того, певица поделилась фото со своей 23-летней дочерью Евой и 80-летней мамой.

Напомним, Лолита никогда не скрывала, что из-за серьёзного диагноза единственной наследницы девушке необходим определённый климат и постоянное наблюдение врачей, поэтому она проживает за границей на постоянной основе.