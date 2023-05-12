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Лариса Гузеева матом отреагировала на музыку в ресторане

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева показала в Instagram кадры из грузинского ресторана. Она матом раскритиковала музыку, которая играла в заведении.

Лариса Гузеева матом отреагировала на музыку в ресторане
© _larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

"Больше всего в жизни ненавижу ресторанную музыку. Я ненавижу ее до обморока. Ненавижу! Ну кто приходит в ресторан слушать музыку? Кому она нужна? Никому! Зачем она так громко звучит?" - возмутилась Гузеева.

Впрочем, телеведущая вскоре забыла о своем раздражении, так как решила показать фанатам процесс приготовления хинкалей. Гузеева сняла на видео, как местный повар за стеклом готовит традиционное грузинское блюдо. Артистка предположила, что сотрудницу уже "достали" туристы, снимающие все вокруг на телефон.

"Бедная повар уже обалдела от всех нас, которые снимают. Она уже даже не улыбается. Как же мы ей надоели!" - вздохнула Гузеева.

Ранее Лариса Гузеева заявила, что "не обижается на насекомых" после критики в соцсетях. Гузеева добавила, что в социальных сетях у нее преобладают позитивные комментаторы. Актриса призналась, что это ее восхищает. Она поблагодарила фанатов за добро, пожелав счастья и любви.

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