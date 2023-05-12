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Новая страна присоединилась к Евровидению

К музыкальному конкурсу Евровидение присоединился Люксембург. Это произошло после 30-летнего перерыва, во время которого страна не участвовала в мероприятии. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Новая страна присоединилась к Евровидению
© Facebook

Уточняется, что Люксембург примет участие в Евровидении в следующем году.

«Мы очень рады снова приветствовать Люксембург на Евровидении спустя 30 лет. Страна показывала хорошие результаты: пять побед только за первые три десятилетия», – рассказал супервайзер конкурса Марин Остердаль.

Напомним, что Люксембург прекратил участие в конкурсе в 1993 году. Причиной такого решения стала череда неудачных выступлений от представителей страны.

Ранее в Ливерпуле прошёл первый полуфинал «Евровидения».

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