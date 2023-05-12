Новая страна присоединилась к Евровидению
К музыкальному конкурсу Евровидение присоединился Люксембург. Это произошло после 30-летнего перерыва, во время которого страна не участвовала в мероприятии. Об этом сообщили организаторы конкурса.
Уточняется, что Люксембург примет участие в Евровидении в следующем году.
«Мы очень рады снова приветствовать Люксембург на Евровидении спустя 30 лет. Страна показывала хорошие результаты: пять побед только за первые три десятилетия», – рассказал супервайзер конкурса Марин Остердаль.
Напомним, что Люксембург прекратил участие в конкурсе в 1993 году. Причиной такого решения стала череда неудачных выступлений от представителей страны.
Ранее в Ливерпуле прошёл первый полуфинал «Евровидения».