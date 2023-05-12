Суд арестовал счета бывшего мужа Ксении Бородиной

"С учетом того, что дело еще рассматривается, то наложенный на средства арест связан, скорее всего, с принятием судом обеспечительных мер, чтобы ответчик не принял мер к продаже своего имущества или выводу денежных средств до вступления решения суда в силу", - уточнил Безъязычный.