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Суд арестовал счета бывшего мужа Ксении Бородиной

Суд наложил арест на счета бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной, предпринимателя Курбана Омарова. Об этом сообщает Telegram-канал "Звзедач".

Суд арестовал счета бывшего мужа Ксении Бородиной
© globallookpress.com

Правозащитник Виктор Безъязычный заявил, что счета бизнесмена арестовали по решению Красногорского городского суда: в феврале на Омарова подал в суд предприниматель Егор Харитонов.

"С учетом того, что дело еще рассматривается, то наложенный на средства арест связан, скорее всего, с принятием судом обеспечительных мер, чтобы ответчик не принял мер к продаже своего имущества или выводу денежных средств до вступления решения суда в силу", - уточнил Безъязычный.

Ранее сообщалось, что Омаров собирается купить возлюбленной квартиру в Дубае. Бизнесмен выбирает между домом (211 квадратных метров) за 50 млн рублей и квартирой (96 квадратных метров) с видом на океан за 87 млн. Предприниматель решил купить недвижимость девушке в качестве подарка на день рождения. 11 мая Валерии исполнится 23 года.

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