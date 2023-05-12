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Айза заявила, что ее "отпустило тщеславие"

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в социальных сетях, что ее "отпустило тщеславие".

Айза заявила, что ее "отпустило тщеславие"
© Из личного архива Айзы

Айза призналась, что вышла из "гонки за мнимым счастьем" и создает теперь свое благополучие сама. Теперь блогерша не хочет никому ничего доказывать.

"Мне никто и ничто не нужно для того, чтобы быть целой!" - заявила бизнесвумен.

Она отметила, что оставила "изматывающие амбиции" в прошлом.

Айза рассказала, что теперь не строит долгосрочных планов, стараясь адаптироваться к новому, и работает в радость.

Айза отметила, что на днях показала родителям стройку своего дома на Бали.

"Показывала, где посажу дерево, где будут спать мои сыновья. И на это мне папа говорит: "Ты построила дом, родила аж двух сыновей и посадишь дерево! Ты моя гордость!" - поделилась бизнесвумен.

Она отметила, что счастлива быть гордостью своих родителей. Айза добавила, что не родилась хорошей мамой и дочерью, но научилась этому со временем и полученным опытом.

Ранее Айза сообщила, что снова начала ходить на свидания.

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