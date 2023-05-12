Вайкуле анонсировала выступление в Юрмале Макаревича* и Слепакова*
На предстоящем фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале примут участие признанные в России иноагентами певец Андрей Макаревич и юморист Семен Слепаков. Об этом пишет «Газета.ру».
Фестиваль состоится с 28 по 30 июля. На своем YouTube-канале, Вайкуле раскрыла некоторые секреты предстоящего мероприятия, раскрыв имена ряда гостей.
«Выступит Семен Слепаков*, который остро все замечает. Я просто влюблена в творчество Андрея Макаревича*. А где его можно будет увидеть близко? — на фестивале "Рандеву"», — сказала она.
Ранее Лайма Вайкуле резко высказалась по поводу празднования Дня Победы в России. По ее мнению, мемориалы павшим в Великой Отечественной войне не имеют никакой ценности. Она подчеркнула, что «это просто памятник, а не место захоронения».
*Признан Минюстом иноагентом