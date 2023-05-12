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СМИ: Константин Меладзе продолжил зарабатывать в России

Композитор Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России десятки миллионов рублей, несмотря на то, что он уехал из страны после начала конфликта на Украине. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

СМИ: Константин Меладзе продолжил зарабатывать в России
© РИА Новости

В прошлом году компании Meladze Music удалось заработать 16 миллионов рублей. А прибыль «Первого музыкального издательства», в котором музыкант владеет долей, достигла 209 миллионов рублей.

Кроме того, отмечается, что 240 тысяч рублей из заработанных композитором средств в прошлом году были получены после выполнения госконтрактов ГБУ «Хор солистов».

Права на исполнение трех песен: «Эй, красотка», «Лучший город земли» и «Льется музыка» были выкуплены у Меладзе учреждением, говорится в публикации.

Ранее уехавшая в Латвию певица Светлана Лобода рассказала, как ей пришлось отказаться от карьеры в РФ и больших гонораров. По словам артистки, это произошло на пике популярности. Она заявила, что буквально начала жизнь с чистого листа.

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