СМИ: Константин Меладзе продолжил зарабатывать в России

Композитор Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России десятки миллионов рублей, несмотря на то, что он уехал из страны после начала конфликта на Украине. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

В прошлом году компании Meladze Music удалось заработать 16 миллионов рублей. А прибыль «Первого музыкального издательства», в котором музыкант владеет долей, достигла 209 миллионов рублей.

Кроме того, отмечается, что 240 тысяч рублей из заработанных композитором средств в прошлом году были получены после выполнения госконтрактов ГБУ «Хор солистов».

Права на исполнение трех песен: «Эй, красотка», «Лучший город земли» и «Льется музыка» были выкуплены у Меладзе учреждением, говорится в публикации.