Гузеева ответила на критику словами «на насекомых не обижаюсь»

Известная российская актриса, ведущая Первого канала Лариса Гузеева высказалась о хейтерах, назвав их насекомыми. Пост, в котором она также обвинила недоброжелателей в злобе и тупости, был опубликован 11 мая в ее Telegram-канале.

© @_larisa_guzeeva

Гузеева сообщила, что добавила возможность оставлять комментарии под ее постами в Telegram. По словам ведущей, большая часть сообщений, с которыми она после этого столкнулась на канале, оказались положительными.

«Хороших людей большинство, и это меня восхищает, спасибо вам! Возвращаю вам ваше добро и любовь, спасибо еще раз», — написала она.

Также актриса ответила на критику хейтеров словами «на насекомых не обижаюсь». Она добавила, что хейтеры «сами себя превратили в насекомых своей злобой и тупостью».

Ранее Гузеева раскритиковала публичные соболезнования в соцсетях. Телеведущая назвала подобные публикации пошлостью и гадостью.