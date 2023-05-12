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Гузеева ответила на критику словами «на насекомых не обижаюсь»

Известная российская актриса, ведущая Первого канала Лариса Гузеева высказалась о хейтерах, назвав их насекомыми. Пост, в котором она также обвинила недоброжелателей в злобе и тупости, был опубликован 11 мая в ее Telegram-канале.

Гузеева ответила на критику словами «на насекомых не обижаюсь»
©  @_larisa_guzeeva

Гузеева сообщила, что добавила возможность оставлять комментарии под ее постами в Telegram. По словам ведущей, большая часть сообщений, с которыми она после этого столкнулась на канале, оказались положительными.

«Хороших людей большинство, и это меня восхищает, спасибо вам! Возвращаю вам ваше добро и любовь, спасибо еще раз», — написала она.

Также актриса ответила на критику хейтеров словами «на насекомых не обижаюсь». Она добавила, что хейтеры «сами себя превратили в насекомых своей злобой и тупостью».

Ранее Гузеева раскритиковала публичные соболезнования в соцсетях. Телеведущая назвала подобные публикации пошлостью и гадостью.

Перед этим Гузеева побывала с дочерью в Будапеште и назвала удивившую ее особенность города. Она призналась, что ее удивило небольшое количество людей в столице Венгрии.

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