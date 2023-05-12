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СМИ назвали продолжающих выступать в России украинских певиц

Не все украинские артисты прекратили контакты с Россией, есть и те, кто воздерживается от публичных заявлений и продолжает зарабатывать на российской аудитории. РИА Новости составил список тех, кто по-прежнему выступает в России.

Названы продолжающие выступать в России украинские певицы
© РИА Новости

Ани Лорак после начала спецоперации долго сохраняла молчание. Однако после появления информации том, что звезда отправляет средства ВСУ, ее концерты отменили во всех российских городах. Сама певица опровергла эти сведения. Намеченное на сентябрь большое шоу в Москве пока еще значится в афишах. Концерт будет приурочен ко дню рождения Лорак, ожидается, что на нем выступит Филипп Киркоров.

Концерты в России отменили и у Таисии Повалий, несмотря на то, что на Украине ее внесли в санкционный список. Однако она продолжает появляться на телеэкранах. Так, певица стала гостьей телешоу «Моя мелодия». 9 мая Повалий выступила на концерте ко Дню Победы.

Уроженка Закарпатской области певица Елка тоже продолжает активную деятельность в России. 31 мая звезда откроет крупный фестиваль Roof Fest в Петербурге. Также в планах Елки — концерт в Ростове-на-Дону в июне и ноябрьское шоу в Москве. Она также примет участие в VK Fest в Москве. Кроме того, певица периодически появляется в различных телешоу.

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Еще одна звезда из Украины Анна Асти продолжает сольную карьеру в России. На ближайшее время у нее запланирован большой концертный тур по российским городам, в том числе в Москве и Петербурге. Она также примет участие в VK Fest.

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