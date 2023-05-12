Названы продолжающие выступать в России украинские певицы

Не все украинские артисты прекратили контакты с Россией, есть и те, кто воздерживается от публичных заявлений и продолжает зарабатывать на российской аудитории. РИА Новости составил список тех, кто по-прежнему выступает в России.

Ани Лорак после начала спецоперации долго сохраняла молчание. Однако после появления информации том, что звезда отправляет средства ВСУ, ее концерты отменили во всех российских городах. Сама певица опровергла эти сведения. Намеченное на сентябрь большое шоу в Москве пока еще значится в афишах. Концерт будет приурочен ко дню рождения Лорак, ожидается, что на нем выступит Филипп Киркоров.

Концерты в России отменили и у Таисии Повалий, несмотря на то, что на Украине ее внесли в санкционный список. Однако она продолжает появляться на телеэкранах. Так, певица стала гостьей телешоу «Моя мелодия». 9 мая Повалий выступила на концерте ко Дню Победы.

Уроженка Закарпатской области певица Елка тоже продолжает активную деятельность в России. 31 мая звезда откроет крупный фестиваль Roof Fest в Петербурге. Также в планах Елки — концерт в Ростове-на-Дону в июне и ноябрьское шоу в Москве. Она также примет участие в VK Fest в Москве. Кроме того, певица периодически появляется в различных телешоу.