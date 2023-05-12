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Помощница Пугачевой ответила Поплавской на критику артистки

Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова ответила Яне Поплавской на критику артистки. Поплавскую возмутил приезд певицы в Россию, она предложила поставить «Примадонну в короткой юбке на табуретку на Красной площади», чтобы посмотреть на ее поклонников. Как сообщает StarHit, Чупракова в ответ заявила, что певица уже уехала из России.

«Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой», — заявила она.

Отметим, что накануне в сети появились слухи, что певица якобы собирается провести в стране еще несколько недель, но они оказались ложными.

Пугачева не ответила на вопрос об эмиграции

Напомним, что Пугачева прибыла в Россию, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Соловьев в эфире своей передачи возмутился тому, что певицу пустили в страну после того, как она переехала в Израиль. Поплавская присоединилась к критике, призвав «выстроить колонну» обожателей певицы на Красной площади, чтобы их увидела и запомнила вся страна.

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