Певец Ярослав Сумишевский начал новые отношения через два года после смерти жены
Певец Ярослав Сумишевский в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!" признался, что начал встречаться с коллегой.
"Не скажу, кто она. Можно сказать, что я уже пришел в себя. Я хочу семью, хочу детей еще. Мы знакомы давно, а вместе недавно. Мы повстречались на фестивале. Она тоже музыкант, но не публичный человек", - рассказал Сумишевский.
По словам исполнителя, он испытывает настороженность при вступлении в отношения, поскольку беспокоится, что женщины могут встречаться с ним из-за популярности.
6 февраля 2021 года певец попал в аварию под Красноярском, с ним в машине была супруга Наталья Бородкина. Женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, а через неделю она скончалась, не выходя из комы. У супругов есть сын Мирослав. Также у Сумишевского есть дочь Ксения от первого брака.
Сумишевский рассказал, что после смерти супруги у него начались проблемы с употреблением алкоголя. Однако он сумел справиться с зависимостью.
"Я понял, если корить себя, уходить в алкогольную зависимость – ничего хорошего не будет. Надо растить сына", - отметил он.