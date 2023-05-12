Певец Ярослав Сумишевский начал новые отношения через два года после смерти жены

"Не скажу, кто она. Можно сказать, что я уже пришел в себя. Я хочу семью, хочу детей еще. Мы знакомы давно, а вместе недавно. Мы повстречались на фестивале. Она тоже музыкант, но не публичный человек", - рассказал Сумишевский.