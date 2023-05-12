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Певец Ярослав Сумишевский начал новые отношения через два года после смерти жены

Певец Ярослав Сумишевский в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!" признался, что начал встречаться с коллегой.

Певец Ярослав Сумишевский начал новые отношения через два года после смерти жены
© @yaroslav_sumishevskiy/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

"Не скажу, кто она. Можно сказать, что я уже пришел в себя. Я хочу семью, хочу детей еще. Мы знакомы давно, а вместе недавно. Мы повстречались на фестивале. Она тоже музыкант, но не публичный человек", - рассказал Сумишевский.

По словам исполнителя, он испытывает настороженность при вступлении в отношения, поскольку беспокоится, что женщины могут встречаться с ним из-за популярности.

6 февраля 2021 года певец попал в аварию под Красноярском, с ним в машине была супруга Наталья Бородкина. Женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, а через неделю она скончалась, не выходя из комы. У супругов есть сын Мирослав. Также у Сумишевского есть дочь Ксения от первого брака.

Сумишевский рассказал, что после смерти супруги у него начались проблемы с употреблением алкоголя. Однако он сумел справиться с зависимостью.

"Я понял, если корить себя, уходить в алкогольную зависимость – ничего хорошего не будет. Надо растить сына", - отметил он.

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