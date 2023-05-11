Бузова устроила публичные разборки с бывшим мужем Тарасовым

Телеведущая и певица Ольга Бузова и экс-футболист Дмитрий Тарасов, поженившиеся в 2012 году и расставшиеся в 2016-м, всё никак не могут друг друга отпустить, вновь вынося выяснения отношений в публичное пространство.

Началось всё с интервью Тарасова проекту Daily.Mail.ru, ныне женатого на модели Анастасии Костенко (это третья жена спортсмена, Бузова была второй), в котором он признался, что у него с Бузовой был брачный контракт, так как у них "изначально не было доверия".

Также он заявил, что "устал слушать вранье" от экс-супруги. "Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь", - заявил Тарасов.

Реакция Бузовой не заставила себя долго ждать: разгневанная бывшая ведущая "Дома 2" выложила в своём Telegram-канале большой пост, адресованный Дмитрию и начинающийся так (авторская подача сохранена):

"Устал???? Забудь мое имя навсегда. Просто навсегда. Алооо, Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь".

"Печально, что твой единственный ликвидный актив - это воспоминания о бывшей жене. У меня весь Директ сообщениями на эту тему забит. А я свое прошлое, каким бы оно не было - я уважаю", - добавила Бузова.