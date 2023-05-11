Суд в Москве прекратил дело по иску к Киркорову от организатора отменённого концерта

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску организатора отменённого концерта Филиппа Киркорова, компании «Культурная служба», которая требовала взыскать с певца около 4,6 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В середине апреля появилась информация, что в Воронеже организаторы перенесённого концерта Филиппа Киркорова требуют взыскать с исполнителя 4,5 млн рублей.

Отмечается, что иск столичного ООО «Культурная служба» поступил в суд 3 апреля.