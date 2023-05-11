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Дизайнер раскрыла секрет омоложения 71-летней певицы Ирины Аллегровой

Звездный дизайнер Аника Керимова раскрыла секрет омоложения российской эстрадной певицы Ирины Аллегровой. Соответствующий материал появился на портале Prozvezd.

Дизайнер раскрыла секрет омоложения 71-летней певицы Ирины Аллегровой
© РИА Новости

Так, эксперт оценила образ 71-летней знаменитости, в котором она появилась на концерте в Кремле, посвященном Дню Победы. Специалистка рассказала, что исполнительница отказалась от корсетов и нарядов с откровенными вырезами и стала следить за трендами.

«Аллегрова неслучайно выбрала платье из натурального шелка — это тренд нынешнего года. Платье сидит на ней идеально — судя по всему, оно сшито для нее индивидуально», — объяснила дизайнер.

При этом Керимова отметила, что данное платье имеет фасон отрезной талии, что делает фигуру стройнее и скрывает все ее недостатки.

«Еще один прием, который использовала Ирина, — открытая грудь и шея. Такой вариант зрительно уменьшает размер грудной клетки и визуально стройнит», — добавила модельер.

В марте российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев упрекнул 69-летнюю певицу Любовь Успенскую и 82-летнюю актрису Светлану Светличную за короткие наряды фразой «пора остановиться». Эксперт отметил, что знаменитости находятся в хорошей форме и обладают стройными фигурами. Однако он призвал их носить более длинные платья и юбки, поскольку длина наряда должна соответствовать возрасту, в отличие от той одежды, которую они выбирают.

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