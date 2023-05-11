Семенович потратила 160 тыс. рублей на заморозку яйцеклеток

Певица Анна Семенович раскрыла в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, сколько потратила на заморозку яйцеклеток.

Семенович призналась, что процедура ей обошлась в 160 тыс. рублей. Артистка отметила, что делала это в достаточно дорогой клинике. Певица добавила, что успела заморозить яйцеклетки еще до того, как впервые заболела коронавирусом. По словам звезды, для нее это очень важно.

«Я себя подстраховала. У меня есть яйцеклетки — здоровые, хорошие, генетически проверенные, которые я могу использоваться, чтобы зачать ребенка», — поделилась исполнительница.