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Анна Семенович потратила 160 тыс. рублей на заморозку яйцеклеток

Певица Анна Семенович раскрыла в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, сколько потратила на заморозку яйцеклеток.

Семенович потратила 160 тыс. рублей на заморозку яйцеклеток
© РИА Новости

Семенович призналась, что процедура ей обошлась в 160 тыс. рублей. Артистка отметила, что делала это в достаточно дорогой клинике. Певица добавила, что успела заморозить яйцеклетки еще до того, как впервые заболела коронавирусом. По словам звезды, для нее это очень важно.

«Я себя подстраховала. У меня есть яйцеклетки — здоровые, хорошие, генетически проверенные, которые я могу использоваться, чтобы зачать ребенка», — поделилась исполнительница.

В интервью Семенович также рассказала о новом романе. Артистка призналась, что состоит в гостевых отношениях с новым возлюбленным. Ее партнер работает между Россией и Европой, поэтому часто уезжает в командировку. Семенович абсолютно устраивает, что она не живет вместе с мужчиной. Она назвала себя самодостаточной женщиной, которая «очень кайфово» чувствует себя одной.

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