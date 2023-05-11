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Лева из «Би-2» подтвердил отмену концерта в «Лужниках»

Участник группы «Би-2» Егор Бортник, более известный под псевдонимом Лева, подтвердил отмену концерта коллектива в московских «Лужниках». Об этом сообщает The Voice.

Лева из «Би-2» подтвердил отмену концерта в «Лужниках»
© РИА Новости

«Я не вернусь в Россию», — заявил Лева.

Напомним, что ранее в сети появилась информация, что концерт «Би-2», запланированный на 10 июня, могут отменить. Билеты пропали из свободной продажи.

Сейчас музыканты находятся в мировом турне. Они выступают в таких городах как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Хьюстон, Чикаго, Вашингтон, Нью-Йорк и другие. Предположительно, в ближайшее время российским поклонникам, которые хотели посетить выступление коллектива в Москве, начнут возвращать деньги за приобретенные билеты.

Рок-группа «Би-2» покинула Россию

Ранее актер Анатолий Белый заявлял, что группа «Би-2» отправляет часть своих гонораров на поддержку Украине. Он отметил, что коллектив не афиширует это, а «просто делает».

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