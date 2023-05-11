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В Москве отменено шоу автора пародии на SHAMAN Гудкова и сбежавшего Кукушкина

Соратник Ивана Урганта, комик Александр Гудков, известный пародией на песню SHAMAN "Я - русский", и сбежавший из России актёр Никита Кукушкин создали сатирическое YouTube-шоу оппозиционной направленности "Чикен Карри". И хотели устроить его офлайн-премьеру в столичном кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате.

В Москве отменили показ шоу Гудкова
© РИА Новости

Однако не вышло - шоу, намеченное на 14 мая, было отменено за несколько дней - 9 мая, о чём было сообщено в Telegram-канале проекта с указанием, что кинотеатр пока "не придумал" причину отмены выступления. Деньги за билеты обещано вернуть.

Ранее Родион Газманов раскритиковал пародию Гудкова "Я узкий", отметив, что он "не всегда чувствует грань" дозволенного.

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