В Москве отменили показ шоу Гудкова

Соратник Ивана Урганта , комик Александр Гудков , известный пародией на песню SHAMAN "Я - русский", и сбежавший из России актёр Никита Кукушкин создали сатирическое YouTube-шоу оппозиционной направленности "Чикен Карри". И хотели устроить его офлайн-премьеру в столичном кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате.

Однако не вышло - шоу, намеченное на 14 мая, было отменено за несколько дней - 9 мая, о чём было сообщено в Telegram-канале проекта с указанием, что кинотеатр пока "не придумал" причину отмены выступления. Деньги за билеты обещано вернуть.