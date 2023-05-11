Бывшая жена Моргенштерна* раскрыла подробности ДТП в Дубае

Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, что никто не пострадал в ДТП в Дубае
Бывшая супруга рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскрыла некоторые детали аварии, в которую она попала в Дубае.
Звезда сообщила, что с ней все хорошо, и нет никакой угрозы жизни. Дилара заверила, что в ДТП никто не пострадал, и повреждения получили только транспортные средства. После случившегося все участники аварии проследовали в полицейский участок.
«Полицейские были настолько адекватными, я себя почувствовала в безопасности. Хотя, когда мы ехали в отделение... А так, я себя чувствовала под защитой», — поделилась блогерша.
В конце августа 2021 года Алишер Моргенштерн женился на Зинатуллиной, с которой встречался еще в юности. Спустя несколько месяцев после свадьбы супруги расстались. По словам 22-летней девушки, развод положительно сказался на ее материальном благосостоянии.