Бывшая жена Моргенштерна* раскрыла подробности ДТП в Дубае

Бывшая супруга рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскрыла некоторые детали аварии, в которую она попала в Дубае.

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Звезда сообщила, что с ней все хорошо, и нет никакой угрозы жизни. Дилара заверила, что в ДТП никто не пострадал, и повреждения получили только транспортные средства. После случившегося все участники аварии проследовали в полицейский участок.

«Полицейские были настолько адекватными, я себя почувствовала в безопасности. Хотя, когда мы ехали в отделение... А так, я себя чувствовала под защитой», — поделилась блогерша.