Скончался рэпер J Masta Badman

Рэп-исполнитель J Masta Badman ушел из жизни. Об этом сообщается в сообществе музыканта «ВКонтакте».

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Причина смерти артиста неизвестна. Уточняется, что он умер во сне. Тело J Masta Badman перевезут в Россию.

В репертуаре исполнителя в жанре грайм-МС имеются совместные треки с британскими рэперами. Его имя упоминается в зарубежных медиа о музыке, в том числе в GRM Daily.