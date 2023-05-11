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Скончался рэпер J Masta Badman

Рэп-исполнитель J Masta Badman ушел из жизни. Об этом сообщается в сообществе музыканта «ВКонтакте».

Скончался рэпер J Masta Badman
© Газета.Ru

Причина смерти артиста неизвестна. Уточняется, что он умер во сне. Тело J Masta Badman перевезут в Россию.

В репертуаре исполнителя в жанре грайм-МС имеются совместные треки с британскими рэперами. Его имя упоминается в зарубежных медиа о музыке, в том числе в GRM Daily.

За время творческой карьеры J Masta Badman выпустил два полноформатных альбома «Andrei Kirilenko» и «The North Vibe».

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